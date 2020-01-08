Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 16:30

Нью-Йорк (ООН). 8 января. ИНТЕРФАКС - Все стороны должны работать над тем, чтобы избежать вооруженного конфликта в районе Персидского залива, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Наш общий долг - сделать все возможное, чтобы избежать войны в Персидском заливе, потому что миру она не нужна", - процитировал генсека его представитель Стефан Дюжаррик.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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