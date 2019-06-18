Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 21:11

Нью-Йорк (ООН). 18 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в сирийской провинции Идлиб и призвал Россию и Турцию заняться стабилизацией ситуации, передают западные СМИ.

"Я глубоко обеспокоен эскалацией столкновений в Идлибе, и ситуация становится особенно опасной, учитывая то, что в нее вовлечено большое количество действующих сторон. Мирные граждане платят ужасающую цену", - заявил журналистам Гутерриш.

По его словам, Россия и Турция, как страны-подписанты меморандума, целью которого является деэскалация конфликта в Идлибе, "без промедлений стабилизировать ситуацию". Он в очередной раз подчеркнул, что военного решения конфликта быть не может.

"Решение должно быть политическим", - говорит Гутерриш. Он указал также и на то, что права человека и международные законы гуманитарного права должны соблюдаться и уважаться даже в условиях борьбы с терроризмом.

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