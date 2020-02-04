Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 19:06

Нью-Йорк (ООН). 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гуттерриш заявил о необходимости прекращения боевых действий в Идлибе и призвал решить сирийский конфликт политическим путем.

"Мы выражаем огромное беспокойство в связи с ростом напряженности, которую мы наблюдаем в Идлибе, и просим прекратить боевые действия", - заявил Гуттерриш на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что в случае продолжения военных действий, ситуация в регионе "полностью выйдет из-под контроля".

"Сейчас эскалация достигла той ситуации, в которой турецкая армия и сирийская армия обмениваются ударами, и это вызывает крайнюю обеспокоенность", - добавил он.

Генсек подчеркнул необходимость найти политическое решение конфликту в Сирии и продвинуть процесс его мирного урегулирования с помощью переговоров в Женеве.

В начале январе в Идлибе, на северо-западе Сирии, вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы.

Ранее на этой неделе под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии. Президент Эрдоган тогда заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство арабской страны, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ. "Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в центре.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

1ви ар де

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