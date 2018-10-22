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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 18:39 22.10.2018 - 18:39

Нью-Йорк (ООН). 22 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак в пятницу заявил, что председатель организации Антониу Гутерриш надеется, что Россия и США смогут урегулировать разногласия и сохранят Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Генсек осведомлен о комментариях США по Договору о ракетах малой и средней дальности, и он все еще надеется, что обе страны смогут решить разногласия", - сказал Ф.Хак на пресс-конференции, добавив, что в мае А.Гутерриш обращался к представителям России и США с просьбой урегулировать споры по этому вопросу.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп не исключил возможности выхода США из ДРСМД.

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