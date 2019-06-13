***Международное сообщество не может допустить региональный конфликт - Гутерриш
Нью-Йорк (ООН). 13 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду выразил серьезную обеспокоенность в связи с появлением сообщений о нападениях на два танкера в районе Оманского залива.
"Мы глубоко обеспокоены инцидентом, произошедшим сегодня утром в Ормузском проливе. Я решительно осуждаю любые нападения на гражданские суда", - сказал он на заседании СБ ООН.
Генсек подчеркнул необходимость выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновных.
"И если мир и не может себе что-то позволить, так это крупное столкновение в районе залива", - подчеркнул он.
Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.
Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.
В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.
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