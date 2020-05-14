Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 10:44

Париж. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш считает маловероятной встречу лидеров стран мира в сентябре на ежегодной Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Маловероятно, что мы сможем собрать в Нью-Йорке тысячи представителей из других стран мира", - сказал генсек международной организации в интервью французскому изданию "Пари-матч".

Он отметил, что изучает "другие различные альтернативные варианты" организации этой встречи посредством цифровых технологий. Гутерриш добавил, что представит эти варианты странам-членам организации.

Начало ежегодной Генассамблеи ООН в этом году запланировано на 15 сентября, сессии с выступлениями десятков мировых лидеров должны начаться 22 сентября.

С середины марта сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке начали работать из дома в рамках введенных мер по борьбе с распространением коронавируса. Заседания СБ ООН и Генассамблеи проводятся посредством видеоконференций. Подобный режим работы ранее бы л продлен до конца июня.

Западные СМИ отмечают, что Генассамблея ООН не отменялась ни разу с момента основания организации в 1945 году. Она дважды переносилась, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года.

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