Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 17:48 19.06.2018 - 17:48

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Число стран, вовлеченных в ожесточенные конфликты, стало максимальным за последние 30 лет, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его словам, число людей, погибших в конфликтах с 2005 года возросло в десять раз.

Также А. Гутерриш заявил журналистам в Осло, что с 2007 года число "вялых конфликтов" возросло на 60%. Генсек ООН не указал конкретных цифр.

"Предотвращение (конфликтов - ИФ) стало более необходимым, чем когда-либо", - сказал А. Гутерриш.

Он отметил, что "посредничество (в урегулировании конфликтов - ИФ) становится абсолютным фундаментальным инструментом в наших действиях".

1мм ар

Neuer Inhalt Horizontal Line