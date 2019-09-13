Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 21:35

Нью-Йорк (ООН). 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш учредил комиссию, которая будет расследовать серии атак, произошедшие на северо-западе Сирии, сообщили в пятницу в международной организации.

"Генсек учредил внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания 17 сентября 2018 года меморандума о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Западные СМИ поясняют, что речь идет о случаях, когда в Сирии авиаударам подвергались больницы, ранее передававшие данные о своем местоположении ООН. Эти данные предоставлялись, чтобы все вовлеченные в сирийский конфликт стороны знали, где находятся медучреждения и не наносили по ним удары. Однако в итоге СМИ сообщили о ряде случаев, когда больницы подвергались ударам в рамках операций против сирийских экстремистов.

Комиссию ООН возглавит представитель Нигерии Чикадибия Обиакор. В сообщении указывается, что новая структура начнет работу 30 сентября 2019 года.

"Генсек призывает все вовлеченные стороны сотрудничать с комиссией", - отметили в ООН.

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