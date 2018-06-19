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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 16:08 19.06.2018 - 16:08

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал проблему миграции неизбежной, заявив, что страны сами должны определять политику по этому вопросу.

"Страны имеют право определять свою иммиграционную политику с учетом уважения прав человека, мигрантов и что благодаря этому международное сотрудничество станет гораздо более актуальным, чем прежде", - заявил он в Норвегии.

По его словам, "миграция - это явление, которое неизбежно".

А.Гутерриш привел пример своей 95-летней матери, живущей в Португалии, о которой заботятся иммигранты.

"Я никогда не встречал португальца, заботящегося о моей матери. Это всегда мигранты, и для меня ясно, что миграция - это необходимость", - сказал он.

1кю ар об

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