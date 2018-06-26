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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:45 26.06.2018 - 16:45

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил во вторник о намерении добиваться освобождения украинских заключенных в РФ и российских на Украине.

"Пришло время нам всем сказать, что обе стороны должны прекратить эту агрессивную деятельность, постараться прийти к деэскалации, включая освобождение заключенных, совершение обмена заключенным", - заявил Т.Ягланд.

"Во-первых, я буду поднимать вопрос господина Сенцова, но и также я буду поднимать ситуацию с остальными заключенными обеих сторон, и продолжу это делать", - добавил генсек Совета Европы.

"Но я не сдамся, потому что я считаю, что очень важно, чтобы обе стороны приложили усилия к снижению напряженности, к остановке любой войны, будь то войны словами, войны оружием или гибридной войны", - отметил он.

Т.Ягланд напомнил, что поднимал вопрос об освобождении О.Сенцова во время своего визита в Россию.

Генсек СЕ 20 июня посетил Москву, где встретился с президентом РФ В.Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

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