Брюссель. 30 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич встретилась в четверг в Страсбурге с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, сообщила пресс-служба старейшей европейской организации.
Генеральный секретарь призывает Россию подписать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, отмечает пресс-служба СЕ.
Встреча Пейчинович-Бурич и российским омбудсменом прошла в теплой и конструктивной атмосфере, говорится в сообщении.
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