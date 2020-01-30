Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 14:27

Брюссель. 30 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич встретилась в четверг в Страсбурге с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, сообщила пресс-служба старейшей европейской организации.

Генеральный секретарь призывает Россию подписать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, отмечает пресс-служба СЕ.

Встреча Пейчинович-Бурич и российским омбудсменом прошла в теплой и конструктивной атмосфере, говорится в сообщении.

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