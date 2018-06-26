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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:15 26.06.2018 - 16:15

*** Он считает важным сделать это лично, а не доверять пересказу других людей, "так как вокруг очень много пропаганды"

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьорн Ягланд пообещал лично ознакомиться с высказываниями пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о письме с просьбой о помиловании Олега Сенцова, которое он направил ранее Владимиру Путину.

"Я направил письмо (президенту России Владимиру - ИФ) Путину. Я не знаю, о чем говорил (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий - ИФ) Песков, но я лично внимательно изучу ответ, поскольку вокруг очень много пропаганды", - заявил Т.Ягланд во вторник.

Ранее генсек ОБСЕ написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова.

"Я хотел бы обратиться к Вам по вопросу Олега Сенцова, который сейчас отбывает тюремное заключение в России. С учетом важных гуманитарных вопросов в этом деле я прошу Вас рассмотреть, используя свою конституционную власть, возможность помиловать его", - говорится в письме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, дошло ли до Кремля послание генсека Совета Европы с просьбой помиловать О.Сенцова. Он заметил, что с точки зрения российского законодательства оно не является основанием для каких-либо юридических действий.

"Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", - отметил Д.Песков.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Т.Ягланд 20 июня посетил Москву, где встретился с президентом РФ В.Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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