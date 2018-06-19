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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 9:35 19.06.2018 - 09:35

Москва/Париж. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Тур Бьорн Ягланд рассчитывает в ходе визита в Москву в среду, 20 июня, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, сообщила во вторник пресс-служба СЕ.

В пресс-релизе, поступившем во вторник в "Интерфакс", говорится, что генсек СЕ планирует "обсудить нынешнее состояние отношений между Россией и Советом Европы".

В ходе визита в Москву Т.Ягланд также собирается встретиться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Ранее департамент информации и печати МИД РФ в распространенном комментарии сообщил, что в ходе визита Т.Ягланда в РФ 19-22 июня будут обсуждаться перспективы дальнейшего взаимодействия России с Советом Европы.

"Предполагается затронуть такие вопросы, как кризис Парламентской ассамблеи Совета Европы, взаимодействия России и Европейского суда по правам человека, гуманитарные аспекты ситуации на Украине и странах Балтии, участие России в договорно-правовых актах Совета Европы и двусторонних отраслевых проектах, в том числе в сфере юриспруденции, образования и спорта", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

1ак ВВ

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