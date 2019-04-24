Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 10:52

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьорн Ягланд выразил надежду, что новый президент Украины будет продвигать демократические реформы и работать над восстановлением мира и единства в стране.

"Без сомнения, вы были избраны на пост президента в то время, когда страна сталкивается с существенными вызовами в различных сферах. Я надеюсь, что вы сможете использовать полученный вами сильный мандат с тем, чтобы продвигать вперед демократические реформы, работать над восстановлением мира и единства в стране и реализовать стремление украинского народа к стабильности и процветанию", - говорится в поздравлении Т.Ягланда Владимиру Зеленскому, распространенном в среду пресс-службой СЕ.

В документе отмечается, что безопасность демократической системы на Украине жизненно важна для всего европейского континента.

"Совет Европы будет на стороне Украины в достижении этой цели, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего давнего сотрудничества в реформировании и укреплении независимой судебной системы, борьбе с коррупцией и повышении роли гражданского общества", - говорится в послании.

"Я также могу вас заверить, что Совет Европы будет твердо поддерживать независимый суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Т.Ягланд.

1ак ан

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