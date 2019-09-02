Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 6:16

Токио. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти, вероятно, покинет свой пост на следующей неделе, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, Яти может уйти в отставку, когда премьер-министр Синдзо Абэ проведет перестановки в кабинете министров, намеченные на 10 сентября.

В качестве кандидата на должность генсека Совета национальной безопасности Японии рассматривается Сигэру Китамура, который отвечает при правительстве за дела разведки.

Отмечается, что Китамура, выходец из Управления полиции Японии, возглавляет Информационно-исследовательского бюро при кабинете министров, которое занимается сбором и анализом информации о внутри- и внешнеполитической ситуации и общественных тенденциях.

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