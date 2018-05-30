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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 18:08 30.05.2018 - 18:08

Париж. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В организации "Репортеры без границ" в среду раскритиковали действия украинских властей, связанные с российским журналистом Аркадием Бабченко.

"Репортеры без границ решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал в "Твиттере" генсек организации Кристоф Делуар.

В своем сообщении он также разместил ссылку на материал, в котором говорится о развитии событий вокруг А.Бабченко, чтобы было ясно, что именно он комментирует.

Ранее в среду российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили накануне, заявил, что был привлечен Службой безопасности Украины к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.

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