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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 8:26 17.03.2018 - 08:26

Стамбул. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Генштаб Вооруженных сил Турции опроверг поступившую ранее информацию о совершении авиаударов турецкими ВВС по больнице в Африне, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Новость о бомбежке в районе больницы Африна не соответствует действительности", - говорится в сообщении Генштаба ВС Турции.

В заявлении подчеркивается, что "антитеррористическая операция "Оливковая ветвь" проводится с учетом фактора безопасности мирного населения Сирии".

Ранее также Генштаб ВС Турции сообщил о нейтрализации 3 тыс. 567 курдских ополченцев и боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ) с начала операции в сирийском Африне.

Турецкие военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

***/ Эф мф

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