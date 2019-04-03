Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 20:23

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Риск того, что Германия может оказаться в зависимости от России из-за проекта "Северный поток-2", неприемлем, заявил в среду вице-президент США Майк Пенс.

"Мы не можем гарантировать защиту Запада, если наши союзники будут попадать в зависимость от России. Как президент Дональд Трамп говорил, если Германия будет придерживаться реализации проекта "Северный поток-2", то ее экономика станет буквально заложницей России", - сказал он в среду на Атлантическом совете.

"Абсолютно неприемлемо, чтобы крупнейшая экономика Европы продолжала игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегала собственной обороной и нашей коллективной обороной", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, Германия в качестве члена НАТО не выполняет в должной мере своих финансовых обязательств по укреплению обороны альянса.

"Германия должна делать больше!" - заявил он.

Д.Трамп неоднократно критиковал Германию за сотрудничество с Россией по "Северному потоку-2" и предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о том, что этот проект уставит под угрозу независимость германской экономики от России.

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