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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 18:46 06.07.2018 - 18:46

Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии обеспокоено проблемами с урожаем немецких фермеров, вызванными погодными условиями.

Однако вопрос о помощи Берлин будет рассматривать только в августе, когда поступят сведения об урожае, заявила представитель министерства сельского хозяйства ФРГ в пятницу. По ее словам, данные проблемы находятся в компетенции прежде всего федеральных земель.

Немецкий союз крестьян (DBV) ожидает, что из-за длительной засухи урожай погибнет во многих частях страны и добивается финансовой помощи для сельского хозяйства. По данным объединения, влажный зимний период ранней весной сменился холодом, а апрель оказался очень теплым и очень сухим. Эта смена погодных условий крайне негативно воздействовала на многие сельскохозяйственные культуры, сообщает Deutsche Welle.

Более того, практически на всей территории ФРГ сохраняется опасность пожаров из-за жаркой и сухой погоды.

Рекордно высокие температуры наблюдаются и в других странах Европы и мира.

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