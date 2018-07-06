Германия будет решать вопрос о помощи фермерам из-за жары после сбора урожая
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Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии обеспокоено проблемами с урожаем немецких фермеров, вызванными погодными условиями.
Однако вопрос о помощи Берлин будет рассматривать только в августе, когда поступят сведения об урожае, заявила представитель министерства сельского хозяйства ФРГ в пятницу. По ее словам, данные проблемы находятся в компетенции прежде всего федеральных земель.
Немецкий союз крестьян (DBV) ожидает, что из-за длительной засухи урожай погибнет во многих частях страны и добивается финансовой помощи для сельского хозяйства. По данным объединения, влажный зимний период ранней весной сменился холодом, а апрель оказался очень теплым и очень сухим. Эта смена погодных условий крайне негативно воздействовала на многие сельскохозяйственные культуры, сообщает Deutsche Welle.
Более того, практически на всей территории ФРГ сохраняется опасность пожаров из-за жаркой и сухой погоды.
Рекордно высокие температуры наблюдаются и в других странах Европы и мира.
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Интерфакс