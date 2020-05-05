Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 12:07

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Берлин. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг, сообщает во вторник газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

ФБР ищет Бадина из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство WADA, также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году.

"Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог Трампу (президент США Дональд Трамп) посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хилари Клинтон", - пишет газета.

По данным газеты, Дмитрий Сергеевич Бадин родился 15 ноября 1990 года в Курске. Следователи считают, что Бадин -один из главных фигур, стоящих за хакерской атакой на бундестаг, о выдаче ордера прокуратура уже проинформировала председателя парламента ФРГ Вольфганга Шойбле. Рассчитывать на "быстрый процесс" по поиску и задержанию подозреваемого не следует, кроме того, если он и будет где-то задержан, то вначале его выдадут США.

"Генпрокуратура убеждена, что сможет доказать не только то, что Дмитрий Бадин лично участвовал в хакерской атаке на бундестаг, но также - когда и как (это было сделано - ИФ). Предполагается, что 7 мая 2015 года в 13:29 Бадин создал вредоносную программу VSC.exe, а в 13:31 использовал ее и управлял ею", - пишет издание.

1тф аг

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