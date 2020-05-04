Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 16:01

Берлин. 4 мая. ИНТЕРФАКС - ФРГ выделит на борьбу с пандемией коронавируса 525 млн евро в рамках ЕС, сообщила канцлер Ангела Меркель в понедельник в ходе донорской конференции Евросоюза.

"Мы примем участие в этой донорской конференции посредством 525 миллионов евро. Мы остаемся приверженными нашим глобальным донорским обязательствам с суммой около 1,3 миллиардов евро", - сказала канцлер.

По ее словам, средства пойдут на развитие систем здравоохранения. Также канцлер заявила, что Германия планирует увеличить гуманитарную помощь в связи с пандемией, в частности странам Африки.

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