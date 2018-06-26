Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 12:43 26.06.2018 - 12:43

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Государственный долг Германии в первом квартале 2018 года сократился на 40,1 млрд евро (2%), объявило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

На конец марта совокупный долг ФРГ составлял 1,95 трлн евро.

В прошлом году "часы госдолга" Германии начали обратный отсчет впервые за все 22 года своего существования, то есть абсолютный объем задолженности и долговая нагрузка на экономику ФРГ стали снижаться.

По данным Destatis, сокращение долгов происходит на всех уровнях. Федеральная задолженность уменьшилась в январе-марте на 12,4 млрд евро (1%), до 1,23 трлн евро. Долг федеральных земель упал на 24,1 млрд евро (4%) и составил 578,4 миллиарда евро. При этом непогашенные долговые обязательства немецких городов и коммун снизились на 2,5%, до 137,5 млрд евро.

Восстановление роста экономики, рекордно высокая занятость и высокий спрос на немецкий экспорт привели к увеличению налоговых поступлений. В то же время низкие процентные ставки в Германии и еврозоне в целом снижают расходы на обслуживание госдолга.

В мае налоговые поступления в бюджет Германии увеличились на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне министерство финансов страны планирует сократить эмиссию и выкуп бондов на 6 млрд евро, пишет Handelsblatt.

В общей сложности в 2018 году Берлин разместит долговые обязательства на сумму от 181 млрд до 185 млрд евро, в том числе краткосрочные бумаги на 36 млрд евро, облигации с фиксированной ставкой и сроками обращения от 2 до 30 лет - на 139 млрд евро, а также бонды, индексируемые по инфляции, на сумму от 6 млрд до 10 млрд евро.

На прошлой неделе правительство Германии в ответ на парламентский запрос партии зеленых подтвердило, что предоставление кредитов Греции принесло ФРГ существенную прибыль: процентные выплаты по греческим бондам составили 2,9 млрд евро с 2010 года.

ыъ ак *

Neuer Inhalt Horizontal Line