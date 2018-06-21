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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 18:13 21.06.2018 - 18:13

Берлин. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Предоставление Греции кредитов и покупка греческих облигаций принесли в бюджет Германии с 2010 года около 2,9 млрд евро, сообщает агентство dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос партии "Союз-90"/"зеленые".

В соответствии с заключенными соглашениями, доходы стран, полученные ими в рамках программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по выкупу греческих облигаций, должны быть перечислены Греции. Условием для этого является проведение Афинами запланированных реформ и внедрение пакета мер экономии, отмечает Deutsche Welle.

К 2017 году Бундесбанк получил порядка 3,4 млрд евро в виде процентных платежей по госбумагам. При этом Греции и Европейскому стабилизационному механизму доходы были перечислены только в 2013 году (527 млн евро) и в 2014 году (387 млн евро).

Кроме того, Германия получила 400 млн евро в виде процентных выплат по кредиту, выданному Афинам по линии государственного банка KfW.

Эксперт "зеленых" по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер призвал снизить долговое бремя Греции. По его словам, недопустимо пополнять бюджет ФРГ миллиардными начислениями по процентам от греческих бумаг. Греция принимала жесткие меры экономии и выполняла свои обязательства, теперь Еврогруппа должна "выполнить свои обещания", заявил он.

Греция получает от структур Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь с 2010 года. Выплаты по третьему пакету в размере 86 млрд евро будут завершены в августе.

Афины потратят около 3,3 млрд евро на обслуживание задолженности. Часть оставшихся средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат в рамках третьего пакета.

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