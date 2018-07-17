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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 4:54 17.07.2018 - 04:54

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Участие Германии в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" является ее выбором, однако она испытывает в связи с этим трудности, являясь челном НАТО, считает президент США Дональд Трамп.

"Это ее выбор, но это вызывает трудности, поскольку она (Германия - ИФ) является членом НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

При этом он отметил, что Германия "платит России миллиарды долларов", и что он уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.

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