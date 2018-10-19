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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 16:21 19.10.2018 - 16:21

Берлин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Германия и Евросоюз заинтересованы в проекте Nord Stream 2, заявил "Интерфаксу" глава комитета по экономике и энергетике немецкого парламента, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст.

"Учитывая стабильное энергетическое сотрудничество на протяжении десятилетий мы заинтересованы в проекте Nord Stream 2. С экономической и экологической точки зрения гораздо целесообразнее поставлять газ из России по газопроводу, нежели сжиженный газ из США. Нам еще долго придется пользоваться природным газом в качестве энергоносителя", - cказал он.

По словам депутата, возможные американские санкции в отношении компаний-участников проекта не смогут ему помешать.

"Я не думаю, что из-за американских санкций Nord Stream 2 не будет построен", - сказал он. Но в целом, отметил депутат, такие санкции могут быть очень опасны.

"Американские санкции - это большая проблема. Они призваны помешать новому укреплению экономических отношений между Россией и Германией. США не заинтересованы в крепком экономическом сотрудничестве между Германией, ЕС и Россией. Но именно в этом заинтересованы как Германия, так и Европа", - заключил он.

Морской газопровод Nord Stream 2 мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от КС Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества Nord Stream 2 является "Газпром". В строительный консорциум входят также французский энергоконцерн Engie, австрийское предприятиее OMV, голландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell, немецкие компании Uniper и Wintershall.

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