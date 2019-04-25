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Берлин. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям Донецка и Луганска противоречит Минским соглашениям, заявляет в четверг МИД ФРГ.
"Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений. Это противоположность тому, что сейчас так необходимо - вкладу в деэскалацию", - говорится в "Твиттере" министерства.
Отмечается, что Германия осуждает это решение вместе с Францией.
"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, который призван облегчить вступление в российское гражданство населения в частях восточной Украины. Эти регионы - часть государственной территории Украины", - указано в сообщении министерства.
Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
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