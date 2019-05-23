Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 20:11

Берлин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - ФРГ летом сменит посла в РФ, по информации журнала "Шпигель", новым послом станет Геза Андреас фон Гейр.

Фон Гейр, пишет издание, считается близким доверенным лицом главы Минобороны Урсулы фон дер Ляйен. Он координировал международные контакты министра во всех ее заграничных поездках.

Кроме того, в 2014 году он был вице-президентом немецкой разведки BND, а затем перешел в Минобороны.

Сообщается, что кандидатуру обсуждают уже давно, но сейчас ее должны согласовать на высоком уровне.

"Фон дер Ляйен, должно быть, не очень рада потере фон Гейра", - отмечает издание.

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