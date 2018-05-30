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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 16:34 30.05.2018 - 16:34

Иерусалим. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Власти ФРГ осуждают ракетные обстрелы, которые накануне палестинцы провели по израильской территории из сектора Газа, говорится в заявлении германского посольства в Израиле, распространенном в среду.

"Германия безоговорочно осуждает эскалацию напряжения (на Ближнем востоке - ИФ). Никакие обстоятельства не оправдывают продолжающиеся массивные ракетные обстрелы, которые ведутся по Израилю из сектора Газа", - отмечается в документе.

"Наиболее опасным стал пуск большого количества ракет по израильским городам и сообществам во время оживленного дорожного движения, когда люди направлялись на работу", - подчеркивается в заявлении.

Помимо этого, в посольстве ФРГ в Израиле отметили, что "право Израиля состоит в том, чтобы обеспечивать свою безопасность, защищать границы и соразмерно отвечать на атаки".

Во вторрник из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.

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