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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:48 11.07.2018 - 11:48

Берлин. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В Берлине и раньше слышали о позиции президента США Дональда Трампа по "Северному потоку - 2", приводит в среду агентство "Блумберг" слова главы германского оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Германия переживет критику Д.Трампа относительно "Северного потока - 2".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудничество между ФРГ и РФ в сфере энергетики и заявил, что Россия оказывает влияние на Германию посредством энергетических ресурсов.

"Это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с Й.Столтенбергом перед началом саммита альянса.

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