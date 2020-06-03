Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 13:37

Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Германия пока не определилась с ограничениями на поездки в страны, которые не входят в ЕС или Шенгенскую зону, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Он напомнил, что ограничения в виде предупреждений без надобности не выезжать из ФРГ были введены из-за пандемии коронавируса,

"Глава МИД высказался на этот счет, что сегодняшнее решение действует для стран ЕС и Шенгенской зоны... Вопросом третьих стран мы сейчас будем активно заниматься", - сказал Бройль.

По его словам, окончательное решение о снятии предупреждения на счет поездок в третьи страны будет приниматься в согласовании с остальными странами-членами Евросоюза.

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