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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 10:42 23.10.2018 - 10:42

*** Глава МИД ФРГ: Мы не готовы запускать новую гонку вооружений

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Берлин намерен прибегнуть к помощи НАТО, чтобы избежать выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Затрагивающее "жизненно важные интересы Европы" соглашение необходимо поставить "во главу повестки дня НАТО", заявил министр в интервью газетам медиагруппы Funke, опубликованном во вторник.

Х.Маас выразил намерение Берлина использовать для сохранения договора все доступные дипломатические средства, в том числе "воздействие на Россию".

"Мы не готовы запускать новую гонку вооружений", - подчеркнул глава МИД ФРГ, слова которого приводит радиостанция "Дойче велле".

В конце прошлой недели президент Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из РСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам испытывать, производить и развертывать баллистические и крылатые ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс км.

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