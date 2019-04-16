Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 15:46

Берлин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Германия предложила Франции помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери, как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, эксперты уже консультируются.

"Мы предлагаем Франции любую желаемую помощь. Уже сейчас специалисты во Франции и Германии сотрудничают теснейшим образом. Если Франции нужны эти контакты, мы готовы",- говорится в распространенном во вторник заявлении Х.Мааса.

По его словам, пожар коснулся "сердца Европы".

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 марта. По одной из версий, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

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