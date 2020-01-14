Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 17:04

Брауншвейг. 14 января. ИНТЕРФАКС - Прокуратура германского города Брауншвейг предъявила обвинения еще шести сотрудникам Volkswagen AG (VW) в связи с "дизельным скандалом".

Сотрудникам предъявлены обвинения в мошенничестве и уходе от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal.

Следователи "убеждены, что ответчики по большей части виновны в том, что власти и потребители в Европе и США были предумышленно введены в заблуждение относительно соответствия показателей выбросов автомобилей Volkswagen действующим стандартам" за счет использования постороннего программного обеспечения, говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинения предъявлены людям, работавшим в VW в период между ноябрем 2006 и сентябрем 2015 года. Представитель прокуратуры отказался отвечать на вопрос о том, являются ли они по-прежнему сотрудниками компании.

"Дизельный скандал" вокруг VW разразился в 2015 году, когда в результате инициированных властями США расследований автопроизводитель вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции германской компании для устранения технических фальсификаций и существенные штрафы со стороны регуляторов.

Ранее прокуратура Брауншвейга предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору VW Герберту Диссу и председателю наблюдательного совета Хансу Дитеру Пёчу, а также бывшему CEO компании Мартину Винтеркорну

Акции Volkswagen прибавляют в цене 0,4% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 23%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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