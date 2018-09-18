Германия приветствует договоренности РФ и Турции по Идлибу, призывает к их реализации - МИД ФРГ
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Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Достигнутые в Сочи договоренности по сирийскому Идлибу являются позитивным моментом, но они должны быть реализованы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Все, что помогает предотвратить гуманитарную катастрофу - это хорошо. За это мы выступали на прошлой неделе. Договоренность, достигнутая в Сочи, должна теперь быть реализована. С другими договоренностями по Сирии этого сделать не удалось", - цитирует министра официальный "Твиттер"-аккаунт МИД ФРГ.
Накануне в Сочи по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
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Интерфакс