Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 9:38 18.09.2018 - 09:38

Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Достигнутые в Сочи договоренности по сирийскому Идлибу являются позитивным моментом, но они должны быть реализованы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Все, что помогает предотвратить гуманитарную катастрофу - это хорошо. За это мы выступали на прошлой неделе. Договоренность, достигнутая в Сочи, должна теперь быть реализована. С другими договоренностями по Сирии этого сделать не удалось", - цитирует министра официальный "Твиттер"-аккаунт МИД ФРГ.

Накануне в Сочи по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

1тф ав

Neuer Inhalt Horizontal Line