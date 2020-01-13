Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 12:24

Берлин. 13 января. ИНТЕРФАКС - Берлин приветствует перспективу подписания соглашения о перемирии в Ливии, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство приветствует это перемирие, о котором договорились турецкий и российский президенты", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

Начиная с полуночи 12 января (01:00 мск) ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.

Руководитель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишли заявил в эфире ливийского государственного телеканала Аl-Ahrar, что в понедельник в Москве ожидается подписание соглашения о прекращении огня между правительством национального согласия (ПНС) Ливии и силами маршала Халифы Хафтара.

Глава ПНС Сарадж в телевыступлении призвал ливийцев "перевернуть страницу прошлого, отказаться от разногласий и сомкнуть ряды, чтобы двигаться к стабильности и миру".

1тф бп

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