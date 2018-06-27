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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 21:24 27.06.2018 - 21:24

Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Германии Хайко Маас приветствовал расширение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Я рад, что так много государств присоединились к заявке, которую мы поддержали. Сегодня мы укрепили конвенцию по химоружию и ОЗХО. Это был нелегкий процесс, но результат показывает: бороться за сохранение международных правил необходимо", - заявил Х.Маас, его цитирует пресс-служба МИД.

По словам министра, страны-участники конвенции большинством поддержали расширение полномочий ОЗХО.

"Сегодня мы направили важный сигнал: тот, кто использует химоружие, должен быть идентифицирован и привлечен к ответственности", - заявил немецкий министр.

Ранее в Гааге участники спецсессии ОЗХО выступили в поддержку предложенного Великобританией решения о расширении мандата ОЗХО. В частности, решение предполагает получение ОЗХО возможности возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

По словам постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, в поддержку решения выступили 82 страны, против - 24.

1тф др

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