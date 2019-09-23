Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 18:11

Берлин. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Германия приветствует решение России ратифицировать Парижское соглашение о климате 2015 года и заявляет о готовности поддерживать ее в процессе сокращения выбросов углекислого газа.

"Правительство Германии приветствует вступление России в Парижское соглашение. Германия готова поддерживать Россию в процессе сокращения выбросов углекислого газа", - говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ в Twitter.

В нем отмечается, что для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году необходимо, чтобы все страны двигались в одном направлении.

Ранее в понедельник на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату.

"От имени РФ Парижское соглашение было подписано 22 апреля 2016 года в соответствии с распоряжением правительства. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. В соответствии с законом "О международных договорах РФ", согласие России на обязательность для нее Парижского соглашения выражается в форме его принятия. Подписанным постановлением такое решение принято", - говорится в справке к этому постановлению, опубликованной на сайте кабинета министров.

Стратегическая цель Парижского соглашения - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах "намного ниже" двух градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и "приложение усилий" для ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, отмечается в справке.

Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года после выполнения условия о его ратификации (принятии, одобрении) 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов.

По состоянию на сентябрь 2019 года Парижское соглашение обязательно для 186 стран.

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