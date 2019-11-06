Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 18:55

Берлин. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Ирану следует отменить все меры, предпринятые для возобновления деятельности по обогащению урана, заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, чьи слова приводят западные СМИ.

"Мы призываем Иран отказаться от всех шагов, предпринятых с июля, и вернуться к исполнению своих обязательств в полной мере", - заявил Маас.

Такое заявление Маас сделал после того, как Иран объявил о четвертом этапе сокращения обязательств в рамках ядерной сделки.

Иран с мая этого года начал сокращать свои обязательства, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В июле Иран превысил предусмотренный СВПД допустимый уровень обогащения урана.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше предусмотренного СВПД предельного уровня в 3,67% и вышел на показатели, превышающие отметку в 4,5%.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе. В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере.

6 ноября Иран объявил, что в рамках четвертого этапа сокращения Тегераном СВПД специалисты стали закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо.

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