Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 12:48

Берлин. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - В Берлине призывают Тегеран проявить уважение к участникам протестов в Иране и начать переговоры с демонстрантами для урегулирования ситуации, заявила в понедельник официальный представитель канцлера ФРГ Ульрике Деммер.

"Они (демонстрации - ИФ) законны, и нашего уважения заслуживает то, когда люди смело высказывают недовольство касательно экономики и политики", - цитируют ее слова западные СМИ.

"Иранскому правительству следует отреагировать на нынешние протесты - с готовностью вступить в диалог (с демонстрантами - ИФ)", - добавила она.

Ранее в понедельник сообщалось, что власти США осуждают действия иранских сил безопасности против участников акций протеста.

В коммюнике администрации президента отмечалось, что "США поддерживают иранский народ, проводящий мирные демонстрации против режима, который по идее должен защищать его интересы. Мы осуждаем применение силы и ограничение на средства связи в отношении участников акций протеста".

Иранцы несколько дней назад начали протесты против решения властей повысить цены на бензин.

Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

Точное число погибших в ходе протестов неизвестно. Иранские СМИ сообщали о гибели одного протестующего в городе Сирджан, также появлялась информация о гибели одного полицейского. В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял о нескольких смертельных случаях.

1ви аю

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