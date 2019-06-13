Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 15:56

Берлин. 13 июня. ИНТЕРФАКС - ФРГ знает об угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2", однако не собирается менять свою позицию по данному проекту, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова представителя германского правительства Штеффена Зайберта.

"Позиция федерального правительства по "Северному потоку - 2" была изложена много раз и не изменилась", - цитирует Зайберта агентство.

В свою очередь в министерстве экономики и энергетики ФРГ отметили, что этот газопровод представляет собой корпоративный проект, который "должен соответствовать национальному и европейскому законодательству".

В ведомстве отметили, что во внимание должны быть приняты законные интересы Украины, а Германия хочет решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в эту ситуацию сторон.

Bloomberg напоминает, что накануне Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства этого газопровода.

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - приводит Bloomberg слова Трампа, сказанные им на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.

1кю аю ВВ

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