Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 17:32

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Берлин. 13 июня. ИНТЕРФАКС - ФРГ осведомлена об угрозах президента США Дональда Трампа, касающихся введения санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2", однако не собирается менять позицию по данному проекту, заявила "Интерфаксу" в четверг представитель Минэкономики Германии.

"Мы приняли высказывания американского президента к сведению, но не комментируем их", - заявила собеседница агентства.

"Наша общая позиция по экстратерриториальным санкциям также ясна: мы их отвергаем", - добавила она.

По ее словам, газопровод "Северный поток 2" - это коммерческий проект.

"Речь идет о бизнес-проекте, который, само собой разумеется, должен соответствовать действующему национальному и европейскому праву", - сообщили в Минэкономики.

В ведомстве отметили, что во внимание должны быть приняты законные интересы Украины, а Германия хочет решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в эту ситуацию сторон.

"Обоснованные интересы Украины должны быть приняты во внимание. Правительство хочет решения, которое будет соблюдать интересы всех сторон", - сказала представитель министерства.

Bloomberg напоминает, что накануне Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства этого газопровода.

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - приводит Bloomberg слова Трампа, сказанные им на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.

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