Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 13:09

Берлин. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Германия из-за пандемии коронавируса продлит контроль на границах с Францией, Австрией и Швейцарией до середины июня, сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"Мы продлеваем внутренний контроль на границах, который должен был закончиться 15 мая, с 16 мая до 15 июня 2020 года", - сказал Зеехофер журналистам в среду.

По его словам, с 15 июня передвижение внутри ЕС, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

По данным германского Института Роберта Коха на 13 мая, общее число зараженных коронавирусом в ФРГ составляет 171 306 человек, 7634 человек скончались.

1тф др

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