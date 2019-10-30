Берлин. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Берлин приветствует меры по разведению сил на территории восточной Украины, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы приветствуем начатые вчера меры по разведению сил. Это - дальнейший шаг в реализации минских договоренностей", - сказал Зайберт в Берлине в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По его словам, то, что разведение сил стало возможным, дает определенную надежду.
"Это результат активных переговоров на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией", - сказал представитель правительства.
"И это показывает, что прогресс возможен", - добавил он.
Четыре страны входят в так называемый "нормандский формат" по украинскому урегулированию.
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