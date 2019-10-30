Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 14:03

Берлин. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Берлин приветствует меры по разведению сил на территории восточной Украины, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы приветствуем начатые вчера меры по разведению сил. Это - дальнейший шаг в реализации минских договоренностей", - сказал Зайберт в Берлине в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, то, что разведение сил стало возможным, дает определенную надежду.

"Это результат активных переговоров на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией", - сказал представитель правительства.

"И это показывает, что прогресс возможен", - добавил он.

Четыре страны входят в так называемый "нормандский формат" по украинскому урегулированию.

1тф др

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