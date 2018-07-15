Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 9:48 15.07.2018 - 09:48

*** В Берлине предупреждают Трампа не идти на сделки с Москвой, которые могут навредить партнерам США

Берлин. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Германия позитивно рассматривает запланированную на 16 июля в Хельсинки встречу глав США и РФ, возлагает на саммит надежды в вопросе ядерного разоружения, заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы всегда говорили, что нам нужен диалог с Москвой. Поэтому это хорошо, что Вашингтон и Москва говорят друг с другом. Эта встреча стала бы прогрессом, если бы дала импульс ядерному разоружению", - сказал Х.Маас в интервью изданию "Бильд ам Зонтаг".

Вместе с тем глава МИД ФРГ подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не должен идти на договоренности с Россией, которые могли бы нанести вред партнерам Соединенных Штатов.

"Односторонние договоренности в ущерб собственным партнерам в итоге нанесут вред самим США", - подчеркнул Х.Маас.

Говоря о возможности непредсказуемых решений американского лидера, немецкий дипломат предупредил, что "тот, кто ошарашивает своих партнеров, рискует оказаться в итоге проигравшим".

1тэ вш

Neuer Inhalt Horizontal Line