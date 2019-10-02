Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 9:35

Берлин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Германия сможет противостоять экономическому кризису, если он произойдет в обозримом будущем, заявил в среду в эфире телеканала ZDF министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

"Мы хорошо подготовлены, потому что у нас есть приличные финансовые ресурсы, поэтому в случае экономического кризиса мы можем принять контрмеры, но в настоящий момент мы наблюдаем только замедление роста (а не кризис - ИФ)", - сказал Шольц общественному вещателю ARD.

Он добавил, что, если на горизонте возникнет такой серьезный кризис, как в 2008-2009 годах, Германия "сможет сделать все необходимое".

По данным нового осеннего отчета, представленного ведущими исследовательскими институтами ФРГ, мировые торговые конфликты и надвигающийся Brexit тормозят экономику Германии.

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