Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 17:23

Берлин. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии утвердило налоговые изменения в рамках мер, направленных на сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ и борьбу с глобальным потеплением.

За счет этого, в частности, поездки на поездах должны стать дешевле, в то время как авиапутешествия подорожают. Изменения вступят в силу с апреля 2020 года, сообщают местные СМИ.

Размер НДС на железнодорожные билеты будет снижен до 7% с нынешних 19%.

Между тем налог для авиаперелетов будут повышены в зависимости от дальности: на расстояние до 2,5 тыс. километров - до 13,03 евро с 7,5 евро (скачок на 74%), до 6 тыс. километров - до 33,01 евро с 23,43 евро (на 41%), на более дальних полеты - до 59,43 евро с 42,18 евро (также на 41%). При этом продажа билетов по демпинговым ценам, то есть ниже себестоимости, будет запрещена.

Ожидается, что увеличение стоимости авиабилетов позволит получить дополнительно около 740 млн евро налогов в год, что существенно больше объема недополученного НДС в сфере железнодорожных пассажирских перевозок.

Внутренние авиаперевозки в ФРГ стагнируют уже несколько лет. В 2018 году они сократились на 0,8% - до 23,5 млн человек, по данным Федерального статистического управления страны. При этом международные авиаперевозки повысились на 5,5% и достигли 99 млн пассажиров.

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