Берлин. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Немецкая полиция ужесточила проверки на границе с Нидерландами после информации о стрельбе в Утрехте, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Пресс-секретарь полиции земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия, граничащей с Нидерландами, заявил, что для наблюдения за крупными автомагистралями, а также малыми дорогами были выделены дополнительные силы.
По словам пресс-секретаря, полиция Германии тесно взаимодействует с нидерландскими коллегами, а в ее в распоряжении есть описание подозреваемого.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь выразил обеспокоенность в связи со стрельбой в Утрехте.
"Мы поддерживаем связь с нидерландскими властями и срочно выясняем дальнейшую информацию", - заявил он.
Стрельба в Утрехте произошла в понедельник утром. Полиция сообщает об одном погибшем и нескольких раненых. Стрелявший пока что не пойман.
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