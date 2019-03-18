Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 13:57

Берлин. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Немецкая полиция ужесточила проверки на границе с Нидерландами после информации о стрельбе в Утрехте, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Пресс-секретарь полиции земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия, граничащей с Нидерландами, заявил, что для наблюдения за крупными автомагистралями, а также малыми дорогами были выделены дополнительные силы.

По словам пресс-секретаря, полиция Германии тесно взаимодействует с нидерландскими коллегами, а в ее в распоряжении есть описание подозреваемого.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь выразил обеспокоенность в связи со стрельбой в Утрехте.

"Мы поддерживаем связь с нидерландскими властями и срочно выясняем дальнейшую информацию", - заявил он.

Стрельба в Утрехте произошла в понедельник утром. Полиция сообщает об одном погибшем и нескольких раненых. Стрелявший пока что не пойман.

1мм аю

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