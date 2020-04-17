Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 10:50

Берлин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Минздрав ФРГ и институт Роберта Коха фиксируют снижение скорости распространения коронавируса в стране, об этом в пятницу сообщил глава минздрава Германии Йенс Шпан.

"Стратегия подавления вируса показывает успехи, и уровень заражения вместо динамического стал линейным", - сказал Шпан журналистам в Берлине.

Речь идет о динамике с начала вспышки коронавируса в стране.

По словам Шпана, по данным на пятницу распространение вируса "снова поддается контролю".

По данным института, коэффициент репродуктивности вируса впервые составил 0,7. Это значит, что в среднем, десять заболевших заражают семь новых людей, в начале марта от 10 заболевших заражались 30 человек.

По данным на 17 апреля в Германии выявлено 133 830 случаев заражения коронавирусом, 3 868 человек скончались.

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