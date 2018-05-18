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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 16:02 18.05.2018 - 16:02

Нью-Йорк. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Сборная Германии имеет наибольшие шансы на победу в Чемпионате мира по футболу в России, говорится в прогнозе аналитиков банка UBS AG.

Шансы немцев, действующих чемпионов мира, отстоять титул оцениваются в 24%.

Вероятность победы бразильцев, по мнению UBS, составляет 19,8%, Испании - 16,1%. Неожиданное четвертое место в списке претендентов на чемпионство заняла сборная Англии, в последние годы считающаяся главным неудачником крупных футбольных турниров, пятое - молодая и перспективная команда Франции.

Хозяйка ЧМ-2018, сборная России, имеет низкие шансы на победу - 1,6%. Шансы Уругвая, соперника России по групповому этапу, оцениваются немногим выше, в 1,8%, а Египта и Саудовской Аравии - в ноль процентов. Тем временем UBS оптимистично оценивает вероятность победы России в группе (41,4%).

Группа А, в которую попала Россия, признана самой слабой на чемпионате, а группа Н, где сойдутся Колумбия, Япония, Польша и Сенегал - самой непредсказуемой.

Прогноз был составлен с применением алгоритма, который используется для оценки инвестиций в ценные бумаги. Он учитывает множество параметров, среди которых - прошлые выступления сборных, место в рейтинге ФИФА и фактор "домашнего поля". Прогноз основан на результатах проведения 10 тыс. симуляций матчей между сборными командами.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В нем примут участие 32 команды, игры состоятся на 12 стадионах в 11 городах.

Служба финансово-экономической информации

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