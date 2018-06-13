Германская полиция проводит масштабную спецоперацию в ряде городов в рамках борьбы с нелегалами
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Берлин. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Значительные силы германской полиции направлены на проведение обысков по ряду адресов в федеральных землях Саксония и Саксония-Анхальт для пресечения деятельности лиц, занимающихся перевозкой нелегальных иммигрантов в ФРГ для последующего заключения фиктивных браков, сообщает в среду германское издание "Зюддойче цайтунг".
Операция проходит в городах Лейпциг, Айленбург, Хетшдедт.
По данным издания, действия полиции проводятся в рамках расследования практики фиктивных браков в ФРГ, которые позволяют в частности выходцам из Индии и Пакистана долгое время оставаться на территории страны.
Представитель полиции сообщил местным СМИ, что аналогичные операции следует провести и в других федеральных землях.
1аю ар ки
Интерфакс